Hoy en día, Facundo Campazzo se encuentra en las filas de los Dallas Mavericks. El equipo de su amigo y compañero, Luka Doncic, le dio la oportunidad de continuar en la National Basketball Association (NBA) para la temporada 2022-23.

El argentino todavía no terminó de acomodarse en el equipo que dirige técnicamente Jason Kidd. La ex estrella de la liga lo pidió personalmente, pero todavía no ha podido encontrar la manera adecuada de integrarlo orgánicamente a la rotación regular.

Eso es algo que si pasó en Denver Nuggets. Allí, su primer equipo en la NBA en donde pasó las pasadas dos temporadas, Campazzo se las arregló para ganar minutos aprovechando las oportunidades que le dio el entrenador de la franquicia, Michael Malone.

En los Nuggets, Facu fue parte de las dos campañas en las que Nikola Jokic ganó el MVP. En ambas ocasiones llegaron a Playoffs, aunque solo en la primera el argentino tuvo minutos relevantes en Denver. Ahora, es evidente que su paso es visto de manera positiva por Malone, que tras enfrentar a los Mavs, con Campazzo casi siempre en el banco, habló del Demonio de Tasmania.

Mike Malone extraña a Facundo Campazzo

De acuerdo a Mike Singer, periodista que cubre al equipo de Colorado en el Denver Post, Malone expresó lo siguiente sobre Campazzo: “Echo de menos a Facu Campazzo… Uno de los mejores competidores con los que he estado”, dijo, con un enorme halago para el base.