Por lesión y suspensión, dos figuras de la NBA 2023 no defenderán a LeBron James en Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves del Torneo Play-In.

Es una ventaja sustancial. De eso no hay dudas. El partido Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves por el Torneo Play-In de la NBA 2023 ya se empezó a jugar con la noticia que dos figuras no estarán disponibles para defender a LeBron James en aquel juego que da un cupo a los Playoffs.

¡A los hechos! La victoria de Timberwolves contra New Orleans Pelicans tuvo dos hechos extradeportivos que afectaron al equipo de cara al juego contra Lakers del martes 11 de abril a las 22:00 ET. Una figura se lesionó golpeando una pared rumbo al vestuario y otra estrella no estará disponible al ser suspendido tras darle un puño a un compañero de equipo.

Jaden McDaniels no pudo terminar la victoria de Minnesota Timberwolves contra Pelicans por un golpe en la mano derecha. Y eso no fue lo más grave. Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, confirmó que el pívot sufrió una fractura y no jugará contra Los Angeles Lakers. McDaniels iba ser una de las marcas de LeBron James, ya que en defendió al menos 1.000 veces a un All-Star del equipo rival en la temporada NBA 2022-23.

En los siete partidos que LeBron jugó contra McDaniels solo en uno pudo anotar 30 puntos y en tres ocasiones no superó las 18 unidades. Dura baja para los Timberwolves y ahí no iban a parar las malas noticias. Cuando James penetre rumbo a la pintura tampoco será defendido por otra estrella del equipo de Minnesota.

A la ausencia de Jaden McDaniels se suma la no presencia de Rudy Gobert en el juego Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves del Torneo Play-In de la NBA 2023. ¿El motivo? El equipo decidió suspenderlo por un juego tras el escándalo de darle un golpe a su compañero Kyle Anderson durante el último juego de la temporada regular 2022-23. Desde que Gobert es jugador de los Wolves, LeBron James lo ha enfrentado en dos partidos y ha registrado 28 y 18 puntos.