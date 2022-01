Cuando las críticas llegan desde uno de los máximos ídolos de la franquicia, sabes que estás en serios problemas. Los Angeles Lakers no hacen pie en la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) y ahora cayeron por tercera vez consecutiva.

La última derrota fue este sábado ante los Denver Nuggets, y probablemente haya sido la más vergonzosa de toda la campaña. 133 a 96 fue la goleada, donde los de Facundo Campazzo y Nikola Jokic lanzaron para casi 60% de efectividad desde el triple.

El partido tuvo a un conjunto angelino jugando a un nivel muy pobre, incluso LeBron James que terminó con 25 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, pero con un nivel de intensidad defensiva igual o hasta peor que la de sus compañeros. El esfuerzo en ese costado fue evidentemente malo, y Magic Johnson se los hizo saber.

Magic Johnson le pega a Los Angeles Lakers

El ex base actual miembro del Salón de la Fama suele dar sus opiniones en Twitter, y generalmente no es duro con el equipo en el que disputó toda su carrera. Pero tras una derrota tan embarazosa, no pudo evitar escribir una crítica profunda y que llamó la atención, mostrando apoyo para Jeannie Buss, la dueña de la franquicia.

"Después de ser aplastados por los Nuggets 133-96, nosotros como fanáticos de los @Lakers podemos aceptar que nos superen, pero merecemos más que una falta de esfuerzo y sentido de urgencia. Propietaria @JeanieBuss, te mereces algo mejor", escribió Magic vía @MagicJohnson.