Golden State Warriors no solo genera aplausos y buenos comentarios por el nivel que lo llevó a regresar a las Finales NBA 2022 luego de dos temporadas. En el mundo de la liga se instaló la narrativa que hay inconformidad contra el equipo liderado por Stephen Curry.

En el caso que Warriors decida traer de regreso a todas sus figuras luego de las Finales NBA 2022 contra Boston Celtics tendrían que pagar alrededor de US$475 millones según informó Zach Lowe. Esto genera la molestia de los equipos rivales.

Luego de la victoria de Golden State Warriors contra los Celtics en el Juego 5 de las Finales NBA 2022, el reportero Brian Windhorst, de ESPN, tuvo una polémica declaración que no le gustó nada a la hinchada de los Dubs. ¿Crítica o la realidad de Stephen Curry y compañía?

“Tienen una nómina de US$340 millones cuando consideras los impuestos. No solo tienes que vencer a los Warriors en la cancha, debes vencer su chequera. No quiero quitarle nada a Andrew Wiggins, pero esta fue una victoria de chequera para los Warriors”, le dijo Windhorst a Scott Van Pelt en el noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN.

¿Crítica o realidad?: ‘Esta fue una victoria de chequera para los Warriors’

Debido a la polémica que se generó a partir del concepto de Brian Windhorst, el periodista tuvo que salir aclarar que no era una crítica a Golden State Warriors. Todo lo contrario. La intención era destacar la capacidad de los Dubs para mantener a sus estrellas y desarrollar a jugadores que los llevaron a ganar varios juegos en las Finales NBA 2022.

“En primer lugar, no sé por qué estás insinuando que lo que dije fue negativo, ¿por qué estás insinuando que lo que dije fue negativo? Lo que dije fue la realidad. Le estaba dando un cumplido a los Warriors por poder seguir gastando durante su reconstrucción y es por eso que tienen la profundidad en este equipo. Y nadie discutiría que Bob Myers y su oficina principal no han hecho un trabajo tremendo, y que Joe Lacob y Peter Guber no han hecho un trabajo fantástico financiando al equipo. Pero no hay igualdad de condiciones”, afirmó Windhorst en el programa ‘The Morning Roast’ (El Asado de la Mañana), de la emisora 95.7 The Game (El Juego).