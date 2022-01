Un hermoso debate de nunca acabar. Michael Jordan y LeBron James se volvieron a sentar en la mesa destinada para definir los candidatos al GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) de la NBA y, en este caso, fue un exjugador de la liga que dictó sentencia.

En la era moderna de la NBA existe una narrativa sobre la dureza de cómo se juega en las duelas del mejor baloncesto del mundo. Para algunos seguidores, antes, en la era de Jordan, había más contacto físico, no se cobraban tantas faltas y los silbatos de los árbitros casi ni sonaban: las famosas ‘Reglas Jordan’.

Con el objetivo de parar a Michael Jordan, los ‘Bad Boys’ (Chicagos Malos) empezaron a usar todo tipo de ‘charla basura’, golpes y exceso de contacto físico. En las duelas no había amigos y se hacía todo lo posible para ganarle y humillar al rival. Esto ahora no pasa según un exjugador de la NBA.

Al Harrington jugó por 16 temporadas en la NBA, clasificó en siete ocasiones a los Playoffs y actuó en equipos como Golden State Warriors, Denver Nuggets y New York Knicks. El exjugador encendió la polémica al revelar la gran diferencia entre Michael Jordan y LeBron James que inclina el debate del GOAT a favor de MJ.

Al Harrington explica la gran diferencia entre Jordan y LeBron en la NBA

“Michael Jordan surgió en la era en la que todo el mundo se odiaba. No se follaban entre ellos, no eran niños de casa en la temporada baja, no, ‘Vayamos a los clubes en el verano y vamos a gritarles a algunas chicas ’. No fue nada de eso. ... Cuando jugaron, fue la guerra. LeBron ha dominado una era de sus pequeños hermanos. Todos son sus pequeños hermanos, todos. ¿Con quién lo tuvo? ¿Quién? ¿Con qué estrella lo ha tenido LeBron? ¿Con qué equipo lo ha tenido LeBron?”, sentenció Al Harrington.