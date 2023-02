No podían recibir una noticia más mala. Cuando Los Angeles Lakers se ilusionaba con el milagro de clasificar a los Playoffs tras empezar la temporada en los últimos lugares de la Conferencia Oeste, recibieron otro duro golpe: LeBron James se volvió a lesionar en la temporada NBA 2022-23 y el día después no será nada fácil.

A los hechos. Durante la histórica victoria de los Lakers contra Dallas Mavericks por 111 a 108 puntos, del 26 de febrero de 2023, LeBron sufrió un golpe tan duro en el tobillo derecho que tuvo que salir cojeando del estadio American Airlines Center tras registrar 26 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Fue un golpe tras otro. Primero, Los Angeles Lakers hizo oficial el anuncio tras la nueva lesión de LeBron James en la NBA 2023: no juega contra Memphis Grizzlies el 28 de febrero a las 19:30 ET por un golpe en el tobillo derecho. Y no sería lo peor, ya que vendría una novedad sobre la lesión del ‘Rey’ que la Nación Laker no quería escuchar.

A falta de la confirmación oficial por parte de Los Angeles Lakers, Shams Charania, del portal The Athletic, publicó que fuentes le dijeron que la lesión de LeBron es tan seria que se requiere de varias opiniones, pero el equipo ya se prepara para tenerlo por fuera de las canchas por “varias semanas”.Entonces, surgió la gran pregunta.

¿Cuántos partidos ganaron los Lakers sin LeBron James en la NBA?

Desde que LeBron James llegó a Los Angeles Lakers en la temporada 2018-19, el equipo ganó sin ‘El Rey’ en cancha 36 partidos y perdieron 62. En la campaña 2022-23 no cambió la tendencia y cuando la franquicia californiano no contó con LeBron obtuvieron 5 victorias y 9 derrotas. El milagro de clasificar a los NBA Playoffs 2023 se empieza a complicar.