Cuando las cosas no están saliendo bien nada mejor que una mano amiga. Los Angeles Lakers pelean por ingresar al Play-In en la temporada NBA 2021-22 y cuando parecía que hasta Portland Trail Blazers los podía alcanzar, Damian Lillard llegó con una ayuda para LeBron James.

Al inicio de la temporada uno de los nombres que sonaron con fuerza para reforzar a los Lakers fue el de Lillard, quien incluso admitió que se reunió LeBron y Anthony Davis. Las estrellas del equipo de Los Angeles lo intentaron convencer que dejara a los Blazers, pero Damian se mantuvo en la postura de no cambiar de franquicia.

Los Angeles Lakers no logran dos o más victorias consecutivas desde el 2 de enero de 2022 y con la incertidumbre que un día ganan y al otro pierden, el equipo de LeBron James y compañía empieza a temblar en la décima posición de la Conferencia Oeste. Hasta el juego vs. Cleveland Cavaliers del 21 de marzo, la franquicia californiana tiene el último lugar que accede al Play-In.

Las alarmas empiezan a sonar cada vez más duro para los Lakers porque San Antonio Spurs y Portland Trail Blazers están a 2.5 y 3.5 juegos de alcanzarlos y dejaros sin posibilidad de clasificar a Playoffs. Sin embargo, Damian Lillard trajo buenas noticias para LeBron y compañía.

Damian Lillard le da una mano a LeBron para que Lakers clasifique a Playoffs

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Damian Lillard no regresará a Portland Trail Blazers en lo que resta de la temporada NBA 2021-22 para terminar de recuperarse de una cirugía abdominal. De esta manera, Dame le da una mano a LeBron James porque uno de los rivales que podía impedir que Los Angeles Lakers clasificara a Playoffs no contará con su principal estrella.