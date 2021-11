Durante el pasado mercado de verano, el nombre de Damian Lillard sonó para ser intercambiado en varios equipos de la National Basketball Association (NBA), entre ellos Golden State Warriors y Philadelphia 76ers, pero finalmente decidió quedarse en Portland Trail Blazers.

A pesar de que en la actualidad su rendimiento está en baja, es un jugador All-Star y bien lo saben figuras de la liga como LeBron James y Anthony Davis, quienes durante el período estival se juntaron con el base, según reconoció el protagonista con el portal Yahoo Sports.

Fue durante su paso por Los Angeles, donde Lillard fue a grabar su nuevo disco Different On Levels Te Lord Allow (D.O.L.L.A.) y a ver partidos de la WNBA, que se juntó con el Rey y The Brow. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Damian llegue a Los Angeles Lakers?

Damian Lillard, ¿a Los Angeles Lakers?



El propio jugador reconoció que la cita con LeBron y Davis se dio en la casa del oriundo de Akron, aprovechando que los tres formaron parte de la película Space Jam: A New Legacy, y hablaron de lo que vivieron en sus respectivas temporadas con Portland y los laguneros.

Ante la consulta de si hablaron de la posibilidad de llegar a los Lakers, Lillard respondió que "Bron me preguntó qué estaba pensando sobre mi situación y le dije que solo quiero estar en condiciones de ganarlo todo. Me pintó cómo sería el cuadro si me iba, no me dijo que viniera a Los Ángeles y no me dijo nada que yo no supiera de cómo sería estar con ellos. Le dije: ‘Sé que si jugara con ustedes, funcionaría debido a mi conjunto de habilidades, por cómo soy yo y por cómo son ellos'".

Junto con agregar que "no sé si es el camino que quiero seguir", Dame sentenció que "estoy seguro de que sería genial jugar con LeBron y AD y hacerlo en un gran mercado, pero por muy atractivo que suene y por divertido que sea, no siento en mi corazón que eso sea lo que soy o donde pertenezco. Y una cosa que quiero enfatizar es que esta decisión no se tomó por comodidad".

