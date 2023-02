Sería injusto culpar a Russell Westbrook por todos los problemas que atraviesa Los Angeles Lakers. Aún así, la gerencia ha decidido deshacerse de él de cara al resto de la presente temporada de la National Basketball Association (NBA).

Sin embargo, hay que ser honestos: no cumplió las expectativas que todos esperaban de él. Su primera campaña no fue buena, en la segunda mejoró, pero muchos piensan que su talento y prestigio no va acorde a ser el sexto hombre de Lakers.

Esta mezcla de sentimientos ha llevado a la oficina californiana a pactar un intercambio con Utah Jazz. Aunque, a pesar de ello Rob Pelinka a deja claro que no se debe culpar a Russell Westbrook por los problemas del equipo.

Russell Westbrook no es culpable

Rob Pelinka fue el encargado de traer a Russell Westbrook a Los Angeles Lakers vía intercambio con Washington Wizards, generando expectativas sobre lo que podría ser el Big-3 conformado por LeBron James, Anthony Davis y Russ.

Las cosas no salieron como se imaginó, pero a pesar de ello, ratifica que no debe culparse al camiseta 0 por ello. "... Creímos que Westbrook nos lideraría a pelear por un campeonato. No logramos ese objetivo, pero no se puede culpar a un solo jugador en un juego tan colectivo como éste", afirmó el gerente general de Lakers al medio The Score.