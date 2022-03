Todo indicaba que los aficionados de Golden State Warriors podían empezar a ilusionarse con un nuevo título de la mano del temible Big-3 de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, pero ‘El Chef’ se lesionó y el equipo volvió a perder en la temporada NBA 2021-22.

Curry no juega con los Warriors desde el 16 de marzo y la tercera posición en la Conferencia Oeste empieza a estar en peligro porque desde el 14 de marzo no logran sumar dos victorias consecutivas. Una nueva derrota llegó y Green no tuvo piedad.

Golden State Warriors cayó por 115 a 123 puntos con Washington Wizards a pesar que cuatro jugadores, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Klay Thompson y Otto Porter, terminaron con doble digito. ¿Es para preocuparse? Según Draymond Green la respuesta es un contundente sí.

Hasta el juego Warriors vs. Memphis Grizzlies del lunes 28 de marzo, Golden State tiene dos victorias de ventaja con Dallas Mavericks, que se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Oeste. La dura realidad de los Dubs sin Stephen Curry empieza a preocupar cada vez más.

Green revela la dura realidad de Golden State Warriors sin Stephen Curry

“Nunca he estado en un equipo que empeore cuando estoy en la cancha. Ahí es donde estamos ahora”, respondió Draymond Green según Kendra Andrews, de ESPN, para revelar la dura realidad que vive Golden State Warriors sin Stephen Curry. ¿Ponen en peligro la candidatura al título NBA 2022?