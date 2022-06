Si estás en la misma conversación en la que se menciona a Stephen Curry es porque algo bueno hiciste. El nivel de Al Horford en las Finales NBA 2022 contra Golden State Warriors lo llevó a ser protagonista de una explicación de Draymond Green.

Pocos jugadores se animan a competirle de tú a tú a Curry y menos en unas Finales NBA. Horford terminó con un promedio por juego de 12.5 puntos, 8.5 rebotes y una efectividad del 62.5% en triples. En ataque fue de lo mejor de Boston Celtics que le compitió a la estrella de Warriors. ¿Y en defensa?

Luego de comparar a Al Horford con LeBron James en un tono que generó la risa del público, Draymond Green decidió explicar en el podcast 'The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres) por qué Stephen Curry es imparable en la NBA. El nombre del jugador nacido en República Dominicana volvió a ser utilizado.

“Steph continúa trabajando y evolucionando y, lo que es más importante, se convierte en el tipo más fuerte de nuestro equipo. Hasta el día de hoy, es el tipo más fuerte de nuestro equipo y eso le permitió anotar cuando quiera porque ya no puedes apartarte de su camino como pienso en el ataque contra Al Horford”, fue el inicio de la explicación de Green.

Green usa a Horford para explicar por qué Curry es imparable en la NBA

Cuando las defensas rivales empezaron a descifrar el ataque de Golden State Warriors llegó Kevin Durant y en tres Finales ganaron dos títulos. KD se fue tras la temporada 2018-19 y hasta que llegó el título de los Dubs en la NBA 2022, Stephen Curry se fortaleció en lo físico y mental para ser imparable según Draymond Green.

“Cuando eligió a Al Horford en el último cuarto del Juego 6 (Finales) pienso en el impulso que tuvo cuando hizo boom boom boom y luego simplemente condujo a Al Horford montando su cadera y colocó la pelota. Normalmente, Al Horford se cruzaría en su camino y terminaría disparándole a un corredor. No pudo sacarlo de su camino y ahí es donde Steph dobló la esquina y se volvió imparable. Ahora podemos continuar ganando campeones porque es imparable”, sostuvo Draymond Green sobre Stephen Curry en el el podcast 'The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres).