La hora cero llegó y Golden State Warriors tomó una decisión sobre aceptar o rechazar el intercambio entre cuatro equipos de la NBA para que Gary Payton II regresara a los Dubs. El equipo de San Francisco le dio una buena noticia a Stephen Curry, pero por otro lado no tardó en confirmar la gravedad de la lesión del exjugador de Portland Trail Blazers.

Tal fue la molestia de los Warriors por el hecho que Payton II no pasó el examen físico al estar lesionado que decidieron radicar una queja frente a la mismísima NBA para que investigue a Blazers. ¿La causa? Portland no habría informado que al nuevo compañero de Curry le daban dosis orales de Toradol para controlar el dolor de su lesión en el abdomen.

Golden State Warriors decidió mantener a Gary Payton II en el equipo, se hizo oficial el intercambio en la NBA, pero los Dubs tendrán que esperar para verlo debutar con una camiseta en la que supo tener una efectividad del 65.9 y 53.3% en tiros de campo y triples, respectivamente, durante los Playoffs que terminaron en el título de Stephen Curry y compañía en 2022.

Bob Myers atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, del 13 de febrero de 2023, para hablar del tema bomba en el mundo de la NBA. Luego de afirmar que “debatimos (el intercambio) bastante, sobre todo porque creemos que todavía puede ser un buen jugador (James Wiseman)”, el gerente general de los Warriors confirmó la gravedad de la lesión de Payton II.

Duro golpe para Curry: Se confirmó la gravedad de la lesión de Gary Payton II

Mientras que Stephen Curry seguirá por fuera de las canchas por lo menos hasta después del Juego de Estrellas NBA 2023, domingo 19 de febrero a las 20:00 ET, Golden State Warriors no puede salir de las posiciones del 7 al 10 que no dan clasificación directa a los Playoffs. En este contexto, Bob Myers confirmó que Gary Payton II será reevaluado en un mes por la gravedad de la lesión que tiene en el musculo central del abdomen. ‘El Chef’ y compañía aspiran a que pueda jugar “antes de los Playoffs”.