Los Angeles Lakers no empezaron bien la temporada de la NBA, por lo que su entrenador, Darvin Ham, está recibiendo consejos de un colega. En Bolavip te contamos de quién se trata.

El ex entrenador de la NBA que está aconsejando a los Lakers

Los Angeles Lakers no están teniendo una buena temporada de la NBA 2022, tienen un récord de 5-11, están en la anteúltima posición en la Conferencia Oeste y su estrella, LeBron James, está lesionado. Al no poder levantar el rendimiento del equipo, su entrenador, Darvin Ham, le está pidiendo consejos a un ex entrenador de la liga.

Cuando se está en un mal momento, cualquier ayuda o consejo es bien recibido, sobre todo, en una franquicia como la de los Lakers, que siempre exige luchar entre los primeros puestos. Es por eso que desde hace un tiempo, el actual coach del conjunto angelino, está conversando regularmente con Quin Snyder, ex entrenador de Utah Jazz, que actualmente no está dirigiendo.

Ham y Snyder son viejos conocidos, ya que han trabajado juntos en distintas franquicias, como en la temporada 2011-12, como asistentes de Mike Brown en los Lakers y en el mismo rol dentro del cuerpo técnico de Mike Budenholzer, cuando este dirgió a Atlanta Hawks.

Según el propio Ham, al ser amigos con perspectivas diferentes, eso ayuda a que se complementen mejor y que suelen revisar distintos partidos e incluso intercambiar opiniones sobre cómo planificar mejores entrenamientos. Aunque el propio Snyder dijo que simplemente trata de ayudarlo a pensar distintas cosas, ya que Ham conoce muy bien a sus jugadores y sabe lo que quiere de ellos.