Golden State Warriors estuvo a punto de perder vs. Sacramento Kings en los NBA Playoffs 2023 por un error de Stephen Curry, pero un exjugador de los Dubs salvó a Steph.

Nada mejor que un viejo amigo te dé una mano. Golden State Warriors tuvo que sufrir hasta el último segundo para poder vencer a Sacramento Kings en el Juego 4 de la serie de primera ronda de los NBA Playoffs 2023. Todo por un insólito error de Stephen Curry.

¡Lo salvó un exjugador de los Warriors! El equipo de San Francisco ganaba por cinco puntos a 42.4 segundos del final de la contienda. ¿Partido liquidado? No, nada que ver. Curry llevaba el balón, pero llegó una doble marca de los Kings, y a ‘El Chef’ no le quedó alternativa que pedir un tiempo fuera para no perder la posesión.

Hasta ahí, todo normal, pero... ¡Un momento! Golden State Warriors no tenía más tiempos fuera y perdió la posesión por el error de Stephen Curry. Además, Sacramento Kings tuvo un tiro libre que hizo efectivo Malik Monk. Luego, De'Aaron Fox anotó un triple y el juego se puso 125 - 126 a favor de los Dubs.

El exjugador de Warriors que salvó a Curry de arruinar el triunfo contra Kings

Stephen Curry falló una flotadora y Sacramento Kings iba a tener la última posesión del Juego 4 con 10.5 segundos en el reloj. Tiempo fuera y a diseñar la jugada que terminaría con el tiro del exjugador de Golden State Warriors que salvó a ‘El Chef’ tras el insólito error que puso en peligro la victoria de los Dubs.

“Él sigue siendo mi chico, pero quería que fallará muy mal el tiro”, dijo Klay Thompson en conferencia de prensa sobre Harrison Barnes, aquel exjugador de los Warriors que jugó por cuatro temporadas en los Dubs, ganó el título de la NBA 2015 y salvó a Stephen Curry de arruinar la victoria del equipo de San Francisco al fallar el último triple en la derrota de los Kings. Uf, alivio para Golden State en una serie que llega 2 – 2 al quinto partido que se jugará el miércoles 26 de abril a las 22:00 ET.