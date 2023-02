En el juego Los Angeles Lakers vs. New York Knicks, LeBron James logró un gran récord que lo hace un jugador más completo que Michael Jordan en la NBA.

LeBron James y la historia de la NBA caminan de la mano en la temporada 2022-23. En uno de los templos del mejor baloncesto del mundo, el estadio Madison Square Garden, la estrella de Los Angeles Lakers logró el gran récord que demuestra que es un jugador más completo que Michael Jordan.

En una temporada 2022-23 en la que cada victoria empieza a valer oro para los Lakers, pelean las últimas posiciones de la Conferencia Oeste, llegó un triunfo contra New York Knicks por 129 a 123 puntos que tuvo a LeBron con un triple doble y un nuevo ingresó al Top-5 de lo mejor de la NBA.

LeBron James no solo registró 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, en la victoria de Los Angeles Lakers vs. New York Knicks del 31 de enero de 2023. ‘El Rey’ demostró que, según los datos y no las opiniones, es un jugador más completo que Michael Jordan a la ahora de anotar y asistir a sus compañeros.

Luego de hacer la claridad que Jordan jugó cinco temporadas menos que LeBron hasta la NBA 2022-23, llegan los números de esta historia. MJ se retiró tras seis títulos con Chicago Bulls, 32.292 puntos anotados y 5.633 asistencias en temporada regular. No le alcanzó para lograr la marca histórica de James.

El gran récord de LeBron que lo pone por encima de Jordan

LeBron James superó a Mark Jackson (10.334) y Steve Nash (10.335) con 10.338 asistencias hasta la jornada NBA del 31 de enero de 2023 para convertirse en el cuarto máximo asistidor de la historia. Y no solo eso. La estrella de Los Angeles Lakers pasó a tener el récord que lo hace un basquetbolista más completo que Michael Jordan: ser el único jugador en la historia que está en el Top-5 de los máximos anotadores y asistidores de la NBA. En cuanto a puntos, Bron es segundo y será primero al romper la marca de Kareem Abdul-Jabbar.