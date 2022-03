Sino fue el mejor juego de la temporada NBA 2021-22 pega en el palo. Los Angeles Lakers logró una victoria con suficiencia al vencer 131 a 120 puntos a Cleveland Cavaliers con una noche descomunal de LeBron James. ¡‘El Rey’tiene algo por decir!

Con un triple – doble de 38 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, LeBron James tuvo una noche inolvidable en su regreso al estadio que lo vio brillar por 11 temporadas. Bron fue la figura de principio a fin en la victoria de los Lakers y al término del juego dejó un mensaje claro y contundente contra sus contradictores.

La temporada de Los Angeles Lakers ha sido tan mala que luchan por clasificar a Playoffs desde las posiciones de Play-In. Los expertos no tienen piedad y analistas como Kendrick Perkins fueron muy duros: “Están acabados”.

LeBron James tiene la determinación de cerrarle la puerta del vestuario de Los Angeles Lakers a la mala vibra y a las críticas despiadadas. Tan es la confianza que tiene ‘El Rey’ en el equipo que hasta se animó a decir que pasa por el mejor momento de su vida. ¡El mensaje fue contundente!

El mensaje de LeBron contra sus haters que ilusiona a todos los Lakers

“Literalmente estoy pasando el mejor momento de mi vida en este momento. El juego es algo tan hermoso. No podría importarme menos cuál es la narrativa sobre nuestro equipo. En mi punto de mi carrera, no me involucro en esas cosas. No leo sobre eso, no lo escucho demasiado. … Nada de eso me importa, me estoy divirtiendo mucho jugando al baloncesto”, le respondió LeBron James a Dave McMenamin, de ESPN.