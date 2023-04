Los Angeles Lakers no clasificó de manera directa a los Playoffs de la NBA 2023, jugará el Torneo Play-In y LeBron James ya publicó un mensaje al respecto.

El mensaje de LeBron James tras la no clasificación directa de Lakers a los Playoffs

Aunque no se les dieron los resultados que necesitaban, cumplieron con lo que les correspondía. Los Angeles Lakers entró a la última jornada de la temporada regular 2022-23 con la opción de clasificar directo a los Playoffs de la NBA 2023, pero no se pudo conseguir el gran objetivo, jugará el Torneo Play-In y LeBron James ya publicó un primer mensaje.

Los Lakers vencieron a Utah Jazz por 128 a 117 puntos el 9 de abril de 2023 con un LeBron como máxima figura del partido al registrar 36 puntos y ocho triples en el último partido de su temporada regular número 20. Ahora, el siguiente rival del equipo de Los Ángeles será Minnesota Timberwolves para poder clasificar a los Playoffs.

Tendrán dos oportunidades. Si Los Angeles Lakers le gana a Timberwolves el martes 11 de noviembre a partir de las 22:00 ET clasificará como el sexto sembrado en la Conferencia Oeste y jugará contra Memphis Grizzlies. En el caso que LeBron James y compañía pierdan contra Minnesota, deberán esperar al ganador del partido New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder para jugar el encuentro que da el último cupo de esta zona a los Playoffs de la NBA 2023.

LeBron estaba de buen humor a pesar de que los Lakers no clasificaron de manera directa a los NBA Playoffs y sostuvo que “amo a mis compañeros de equipo y me enamoré de ellos aún más cuando no estaba jugando”. Bajo esta misma premisa de estar feliz por cómo terminaron la temporada, llegó el mensaje de ‘El Rey’ en vísperas del Torneo Play-In.

LeBron James terminó su temporada número 20 en el mejor baloncesto del mundo con un promedio de 28.8 puntos, 6.8 asistencias y 8.4 rebotes. Así que, por qué no expresar su felicidad y enviar un mensaje de lo que se viene a pesar de que Los Angeles Lakers no clasificó de manera directa a los Playoffs de la NBA 2023. Aún tienen dos posibilidades de estar en Postemporada mediante el Torneo Play-In.