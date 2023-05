Uf... La afición de Golden State Warriors respiró de alivio porque esquivaron la primera bala y se salvaron de ser eliminados en el Juego 5 contra Los Angeles Lakers de los NBA Playoffs 2023. La polémica estuvo en el hecho que una estrella del equipo liderado por LeBron James los llamó débiles y... ¡Stephen Curry le envió un mensaje!

Ni siquiera había sonado el silbato para iniciar el quinto partido y la tensión se sentía en el estadio Chase Center. El entrenador Steve Kerr instaló la narrativa de la supuesta simulación por parte de los jugadores de los Lakers y la respuesta del equipo de Los Ángeles no tardó en llegar.

En la previa a la victoria de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers por 121 a 106 puntos, Chris Haynes, reportero del canal TNT, informó la contundente reacción de una estrella del equipo de LeBron James y compañía frente a las quejas de Kerr por el arbitraje en la serie de semifinales de los Playoffs 2023. En pocas palabras llamaron débiles a Stephen Curry y compañía.

“Le envié un mensaje de texto a un destacado jugador de los Lakers. Esta fue su respuesta: ‘Déjalos quejarse y quejarse. Muestra debilidad y frustración. No podemos quedar atrapados en ese juego’”, informó Chris Haynes y la contundente respuesta de Stephen Curry llegaría en 3, 2, 1...

Luego de poner la serie 2 – 3 y en vísperas de un Juego 6, viernes 12 de mayo de 2023 a las 22:00 ET, en el que tienen que volver a ganar para forzar un séptimo partido, Curry le envió un mensaje a la estrella de los Lakers que le dijo débiles a los Warriors.

“Me encanta mucho el escenario y no tengo miedo de cualquier cosa que pase. Y el resultado es simplemente otra vez perderme en el juego y comprender la versatilidad de poder jugar muchas formas diferentes. La confianza que he podido hacerlo durante mucho tiempo y la confianza que tengo en mis compañeros de equipo por estar solos en ese viaje conmigo. Si, es agradable y bendecido poder seguir haciéndolo en esta etapa de tu carrera. Así que no quiero que se detenga pronto”, dijo Stephen Curry en conferencia de prensa del 10 mayo de 2023.