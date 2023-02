La ilusión de ver a Kyrie Irving junto a LeBron James en Los Angeles Lakers ha quedado totalmente desvanecida luego de conocerse el acuerdo que alcanzó con Dallas Mavericks de cara al resto de la presente temporada de la NBA.

Muchos fanáticos de 'Bron y el quinteto angelino pensaron que Kyrie podía volver a desplegar su talento junto al cuatro veces campeón de la liga, pero al final terminó por elegir a otra organización de la Conferencia Oeste.

En ese sentido, el primer mensaje en redes sociales de LeBron James tras conocerse el nuevo destino del camiseta 11 generó múltiples comentarios, viralizándose rápidamente debido a lo "extraño" de su contenido.

¿LeBron James está afectado?

Twitter se ha convertido en una herramienta de libre expresión para muchas personas, entre ellas LeBron James. Allí, el camiseta 6 dejó caer un mensaje que puede ser interpretado de muchas maneras, justo después de la salida de Kyrie Irving de Brooklyn Nets.

"Maybe It’s Me (quizá soy yo)", colocó 'Bron en la red social, alcanzando miles de "me gusta" y retweets, poco después del intercambio de Irving. Ahora, ¿a qué se refiere con ese mensaje?

¿Será que James se ve a sí mismo como un problema?; ¿Piensa que los demás jugadores top no quieren estar junto a él? Difícil de saber co tan poco contexto del mensaje.