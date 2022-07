Los días pasan y Brooklyn Nets sigue sin encontrar un equipo que le dé las dos figuras que pidieron para realizar el intercambio por Kevin Durant. En este contexto, la teoría de un posible regreso a Golden State Warriors no pierde fuerza y todo depende de Stephen Curry según un experto.

Joe Lacob, presidente de los Warriors, dejó en claro que el roster del equipo no llegará a los 400 millones de dólares en la temporada NBA 2022-23. Esto pasaría si Kevin Durant regresa a Golden State y con la traba de la estrella de los Dubs que impide el intercambio, el retorno de KD se empezaría a complicar, pero…

Brian Windhorst, de ESPN, habló en el programa ‘Get Up’ (Levántate) y sostuvo que a pesar de los obstáculos que tiene Golden State Warriors para hacer un intercambio por Durant, a medida que pase el tiempo y lo que pida Brooklyn Nets por Kevin sea menor, no hay que descartar a los Dubs.

Una pequeña luz se empieza a ver al final del túnel y una persona tendría el poder de abrir o cerrar la puerta para que Kevin Durant regrese a los Warriors y reviva aquel equipo que ganó dos títulos NBA en tres Finales consecutivas. Windhorst se encargó de revelar el tipo de influencia que ejerce Stephen Curry en Golden State.

El regreso de Kevin Durant a Warriors depende de Stephen Curry

“Creo que esto dice mucho sobre la organización de los Warriors, que vendrían de un campeonato y Steph Curry de un momento culminante en su carrera y él no cerraría la puerta de golpe. Steph Curry tiene el tipo de influencia donde puede cerrar esto, pero no lo ha hecho. Joe Lacob no lo ha hecho”, sostuvo Brian Windhorst sobre el poder que tiene ‘El Chef’ a la hora de aprobar o negarse al regreso de Kevin Durant a los Dubs.