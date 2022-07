Mientras está a la espera de confirmar cuál será su nuevo equipo en la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA), el argentino Facundo Campazzo se tomó un tiempo para hablar de cómo fue su estadía en Denver Nuggets, y específicamente la relación con sus hoy ex compañeros, entre ellos, el serbio Nikola Jokic.

Lo hizo en el programa ESPN Playroom, de la cadena internacional, donde a través de anécdotas mostró cómo era el trato de los jugadores de la franquicia de Colorado hacia él, momento en el que realizó una crítica alegando desconocimiento del plantel sobre su persona.

"Yo creo que no miran el básquet europeo. No sé si estudian cuando llega un compañero nuevo. No sé, permíteme dudarlo", aseguró Campazzo, quien contó una historia sobre su primer entrenamiento con Nuggets, bajo las órdenes de Michael Malone, y su relación especial con Jokic.

La crítica de Campazzo a sus ex compañeros en Nuggets



"El primer entrenamiento todos juntos, nos sentamos con una tele al medio y pusieron un video de highlights de cada uno de los nuevos. Creo que éramos tres o cuatro. Entonces era un minuto, o cuarenta segundos, de mis videos del Madrid y de la Selección. Me acuerdo que estaba un pase de faja que hago contra Serbia en el mundial, que estaba Jokic. El único que me conocía y sabía como jugaba era Jokic, porque jugamos en contra en el Mundial", apuntó Facu.

Consultado por su estado de ánimo tras la pasada temporada NBA, Campazzo reconoció que "sufrí posta (sic) este tiempo. Tenía ganas de competir y de jugar los últimos dos meses. Era lo que más extrañaba. No jugar es frustrante muchas veces. Fueron los primeros tres días de frustración, después me aburría. Sentía más enojo, pero también tristeza cuando terminaban los partidos. Por ahí ganábamos y no me sentía parte de eso porque no jugué. Eso duró cuatro días".

"Después me aburre estar enojado todo el tiempo. Después pensaba: ¿qué puedo controlar yo? Era estar bien de humor, entrenar y estar preparado físicamente para cuando Malone diga mi nombre, estar listo. Entonces puse toda mi energía ahí", sentenció el base argentino.