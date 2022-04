Luego del último juego de la temporada NBA 2021-22, LeBron James felicitó a un jugador de Los Angeles Lakers a pesar de no clasificar a Playoffs 2022.

El único jugador de Lakers que LeBron James felicitó a pesar de no clasificar a Playoffs

La fiesta grande de los Playoffs de la NBA 2022 no tendrá a uno de sus invitados más importantes. Los Angeles Lakers no clasificó a Postemporada en lo que se considera el mayor fracaso de la temporada 2021-22, pero, aun así, LeBron James felicitó a uno de sus compañeros.

Si de rendimiento se tratara pocos jugadores de los Lakers tendrían argumentos para seguir en el equipo de Los Angeles en la temporada NBA 2022-23. Sin embargo, LeBron parece que ya le dio la aprobación al novato sensación del equipo californiano.

Los Angeles Lakers se despidió de la temporada 2021-22 con una inesperada victoria en tiempo extra contra Denver Nuggets por 146 a 141 puntos y, sin LeBron James en cancha, la gran figura del último juego de la campaña fue el novato Austin Reaves.

Con una actuación de 31 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, Reaves se convirtió en el primer novato no elegido en el Draft que registra un triple – doble de 30 unidades o más en la historia de la NBA. LeBron no dudó en felicitar a Austin a pesar que los Lakers no clasificaron a los Playoffs 2022.

“¡¡¡Tan increíble!!! Orgulloso de ti Austin Reaves. Aleluya, niño de la temporada de novatos”, fue la felicitación de LeBron James al novato sensación de Los Angeles Lakers.