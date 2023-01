Todos tienen una preferencia a la hora de elegir entre LeBron James y Michael Jordan en la NBA, pero este motivo no se lo esperaba nadie.

La discusión que no tiene fin. El puesto de mejor jugador de todos los tiempos de la National Basketball Association (NBA) no es unánime, ya que es un interminable debate que suelen protagonizar LeBron James y Michael Jordan.

Para argumentar a favor de LBJ, la mayoría utiliza sus estadísticas. LeBron está a punto de ser el máximo anotador de la historia de la liga, llegó a ocho finales consecutivas y su longevidad es casi iniguablable.

Por otro lado, los que están del lado de MJ utilizan su inobjetable récord en las Finales: Llegó a seis de ellas y las ganó todas siendo la máxima figura. Pero ahora, algo que nadie pone en la mesa para discutir fue traído por una persona que está a favor del jugador de Los Angeles Lakers.

LeBron sobre Jordan y la razón es increíble

El famoso comediante de los Estados Unidos, Druski, que tiene más de un millón de seguidores en Twitter, estuvo en el show de Shannon Sharpe, Club Shay Shay, y cuando le preguntaron por su jugador favorito, dijo LeBron y explicó por qué.

“Me gusta mucho LeBron, hombre. Me gusta como hizo toda su carrera. Y la forma en la que es muy sociable. No es como Jordan que se aleja de las personas negras y esas cosas. Sin ofender, pero la gente quería amarlo y siento que podría haber mostrado más amor”, expresó.