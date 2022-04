Este domingo finalizó la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) y el sábado comenzarán los Playoffs. Aunque Philadelphia 76ers evitó enfrentarse a Brooklyn Nets, el duelo ante Toronto Raptors tendrá una complicación que debería preocupar a Joel Embiid, James Harden y compañía.

Con un candidato a MVP como Embiid, Philly terminó una sólida campaña en la cuarta posición de la Conferencia Este. Con 51 victorias y 31 derrotas, deberán enfrentarse en la primera ronda a los canadienses que acabaron en la quinta ubicación de la zona.

A pesar de que en los papeles, la franquicia de la ciudad del amor fraternal tiene la ventaja, el trámite siempre es distinto, y los Raptors eliminaron a los Sixers en 2019, por lo que hay un antecedente negativo. Pero además, por temas relacionados al COVID-19 y Canadá, Philadelphia no contará con su mejor jugador defensivo en Toronto.

Matisse Thybulle afuera de visitante en 76ers vs. Raptors

El alero Matisse Thybulle seguirá siendo inelegible para jugar con los Sixers cuando visiten a los Raptors para los juegos 3 y 4 (y potencialmente un sexto) de la primera ronda en el Scotiabank Arena. Así lo confirmó el entrenador Doc Rivers tras el encuentro ante Cleveland Cavaliers este domingo.

Canadá todavía tiene el mandado de que los visitantes al país deben estar totalmente vacunados. El australiano se dio la primera dosis, pero no continuó con el plan para ser considerado completamente vacunado (dos inyecciones). "Es una decisión que tomé hace mucho tiempo... Me críe en una cada holística, antivacunas no es un término que se usaba... Crecimos con medicina china y doctores naturópatas", dijo Thybulle, de acuerdo al reportero Kyle Neubeck.