Y si querían picante para esta serie de los NBA Playoffs 2023 acaba de llegar con una alta dosis. Los Angeles Lakers perdió el Juego 2 de primera ronda contra Memphis Grizzlies y al término del partido, Dillon Brooks no dudó en enviar un mensaje para LeBron James: “Es viejo”.

Considerado como uno de los jugadores que más calienta a los rivales con el habitual ‘trash talk’ (charla basura), Brooks empezó a provocar a la estrella de los Lakers diciendo que “no me importaría enfrentar a LeBron en una serie de siete juegos. El legado está ahí. Es la primera vez que regresamos a los Playoffs, noquearlo de inmediato en la primera ronda nos probará bien”.

Sin embargo, LeBron James le respondió con altura. “A Dillon Brooks no podemos faltarle el respeto porque mete tiros”, afirmó ‘El Rey’ de la NBA antes que iniciara la serie Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies de Playoffs 2023. ¿Hora de una reconciliación? Nada que ver...

‘Es viejo’: El mensaje de Brooks contra LeBron tras la derrota de Lakers

En la derrota de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies por 93 a 103 puntos del 19 de abril de 2023, LeBron James y Dillon Brooks tuvieron varios cara a cara que llevaron a que Bron insultara al compañero de Ja Morant. Hora de la atención a los medios de comunicación y la pregunta no iba a tardar en llegar.

Después del trash talk (charla basura) contra LeBron, a Brooks le preguntaron sobre qué pensaba de las personas que dicen que no debería hacer eso contra los mejores jugadores de la NBA. El mensaje contra James llegó en 3, 2, 1: “No me importa. Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”. Dicho y hecho. La máxima puntuación de la estrella de Lakers contra el jugador de los Grizzlies fue el 2 de diciembre de 2017 con 34 puntos cuando jugaba con Cleveland Cavaliers.