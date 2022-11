Los Angeles Lakers están teniendo un mal arranque de temporada en la NBA, ya que están anteúltimos en la Conferencia Oeste con un récord de 3-10. Necesitan empezar a ganar partidos de manera consecutiva para comenzar a escalar posiciones, si es que quieran luchar por ingresar a los playoffs. Para el juego ante Detroit Pistons, Darvin Ham, podrá contar con el regreso de dos jugadores tras estar lesionado.

Uno de los basquetbolistas que estará a disposición del entrenador, es Dennis Schröder, el base ya se recuperó de la lesión sufrida en el pulgar de su mano derecha. En un momento de turbulencia para el equipo, su regreso será bueno para sumar otra alternativa en el manejo de la base, más allá de Russell Westbrook, Patrick Beverleyy Kendrick Nunn.

El otro que regresa es el pívot Thomas Bryant, que ha salido de la lista de jugadores no disponibles y, este viernes 18 de diciembre, ya estará a disposición para volver a las canchas. El ex Washington Wizards aún no debutó oficialmente con la franquicia angelina, porque su operación en el pulgar izquierdo fue durante la pretemporada.