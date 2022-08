Estrella de la NBA admite ser afectado por críticas hacia su cuerpo: 'Me molestaba mucho'

Las bromas sobre un cuerpo ajeno pueden parecer divertidas. Eso es claro, hasta que la víctima de las burlas admite cómo le afectaron. Eso sucedió con Kyle Lowry, estrella de Miami Heat, que se abrió sobre el tema que ha sido recurrente en su carrera en la NBA.

Lowry llegó a la franquicia del Sur de la Florida el pasado verano como su mayor incorporación, y con el objetivo de ayudarlos a conseguir otro anillo, algo que todavía buscan. Es considerado uno de los bases veteranos más confiables de la liga,

Se desempeñó hasta el año pasado como jugador de Toronto Raptors, donde es uno de los máximos ídolos gracias a su rendimiento, fidelidad, y el hecho de que fue clave en las Finales de 2019, cuando vencieron a los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Ciertamente, será un miembro del Salón de la Fama de baloncesto; sin embargo, eso no quita que ha recibido una gran suma de críticas en el pasado. Generalmente, los aficionados se han burlado del cuerpo del jugador, llamándolo "grueso".

Kyle Lowry se confiesa

En el podcast del exjugador Vince Carter, se le preguntó a Lowry si le afectaban esas burlas. "Me molestaba mucho. Solía afectarme. Realmente solía llegarme. Seré honesto contigo. Y ahora, ya no me importa", dijo Kyle, que luego enumeró sus logros, demostrando que nunca importó cómo era su cuerpo o lo que digan de él.