Dwyane Wade es el jugador más importante -y el más querido por sus fanáticos- en la historia de los Miami Heat. Ganó los tres campeonatos de la NBA que tiene la franquicia en sus vitrinas y pasó allí la enorme mayoría de su carrera, donde siempre compartió con Erik Spoelstra.

El entrenador integra la franquicia de Miami desde 1997, cuando se sumó como asistente. Allí ganó dos campeonatos como entrenador en jefe y fue elegido por la NBA como uno de los 15 mejores entrenadores en la historia de la liga.

Tras una excelente temporada con los Miami Heat en la que sorprendieron a todos, Spoelstra es reconocido universalmente como uno de los mejores entrenadores de la liga hoy en día y, por muchos, como el mejor. Sin embargo, aparentemente no siempre fue así.

Wade dijo que Spoelstra era “terrible” cuando empezó

“Conocía a Spo. Tenía una gran relación con él porque me entrenaba, es mi hombre de entrenamiento”, dijo Wade. “Entonces, me gustaba Spo, pero no lo conocía como entrenador. Cuando fue allí por primera vez, era un entrenador terrible, pero era un gran tipo para prepararte. Iba a trabajar duro”.

“Nadie iba a trabajar más que él. Nadie iba a estar más preparado que él. Sólo tenía que aprender cuándo pedir tiempos muertos, qué jugadas hacer luego de los mismos. Todas estas cosas que tienes que aprender como entrenador. Como jugador estrella tuve que ir a trabajar con el entrenador y por eso nuestra relación es la que es hoy”, concluyó Wade.