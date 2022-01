A Facundo Campazzo no le pidas que no deje hasta la última gota de sudor cuando salta a una cancha de la NBA, así que, si sufre una injusticia, no se espera menos que un reclamo a todo dar. Eso le pasó a Facu en el juego Denver Nuggets vs. Sacramento Kings.

Campazzo no fue titular en el partido del viernes 7 de enero en la temporada NBA 2021-22, pero eso no quiso decir que se guardó algo cuando ingresó al juego. Cuando Facu toma el balón y penetra hacia la pintura, abróchense los cinturones porque va a toda velocidad por una bandeja de dos puntos.

En el juego Denver Nuggets vs. Sacramento Kings transcurría el segundo cuarto cuando Facundo Campazzo tomó el balón y penetró contra los 2.06 metros de Tristan Thompson. Tranquilos, no hay ningún problema, el gran Facu todo lo puede en la NBA.

Facu lanzó el balón y cuando este iba descendiendo Thompson lo sacó del aro con una tapa ilegal porque cometió goaltending (interposición): se le dan los puntos a quien iba anotar porque el jugador interfiere con la trayectoria de la pelota cuando esta ya se encuentra en descenso. Los árbitros sonaron los silbatos, pero para quitarle las dos unidades a Campazzo.

Video: Facundo Campazzo explota por un terrible cobro de un árbitro en la NBA

“Eso era goaltending, es un horrible fallo del árbitro”, afirmaron en la transmisión del canal Altitude mientras Facundo Campazzo explotaba con un fuerte reclamo contra uno de los árbitros, que le terminó por costar que le cobraran una falta técnica. ¡Injustica con Facu, eso no se hace!