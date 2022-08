En diálogo con el diario argentino La Nación, el base manifestó que, pese a no recibir llamadas, buscará mantenerse en el mejor baloncesto del mundo, y en caso contrario, no descarta volver hasta donde fue figura.

Facundo Campazzo mantiene su deseo de quedarse en la NBA aunque no rechaza volver a Europa

Por más que la dura realidad le está golpeando en la cara, lo concreto es que Facundo Campazzo es un jugador de baloncesto que lejos está de rendirse a la primera de cambio, más aún cuando está en riesgo su futuro en la National Basketball Association (NBA).

Es que luego de dos años jugando para Denver Nuggets, la franquicia de Colorado decidió liberarlo para que entrara a la Agencia Libre 2022, donde hasta el momento no ha recibido llamadas de equipo alguno para poder continuar su carrera en Estados Unidos.

Pero Campazzo se hace fuerte ante la adversidad, y así lo dejó claro en entrevista con el diario La Nación, donde volvió a dejar en claro que "quiero quedarme en la NBA. Creo que he demostrado que puedo competir cuando estoy bien, cuando me dan confianza y me siento parte de la rotación. De hecho, en los playoffs de mi primer año fui titular, salvo en el último partido. Y en temporada regular jugué mucho".

Campazzo: "Quiero quedarme en la NBA"



Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones o de los dichos desde su entorno, el base argentino se abrió a la posibilidad de que, en caso de no recibir ofertas desde Norteamérica, emprender el regreso a España, donde el Real Madrid le espera con los brazos abiertos.

"No le digo que no al Real Madrid, lo que digo es que mi atención y mi energía están enfocadas en la NBA. Mi primera opción es esa. Me siento como un jugador de la NBA y quiero seguir jugando a ese nivel. Todo puede pasar, porque el futuro es incierto, puedes mejorar y tienes todas las motivaciones para evolucionar", sentenció Campazzo.