Facundo Campazzo realiza crudísima confesión sobre su salida de NBA: 'Me enteré que me cortaron por Twitter'

Fue a mediados de diciembre del 2022, cuando se daba a conocer que terminaba de manera abrupta la experiencia del argentino Facundo Campazzo en la National Basketball Association (NBA), luego de ser cortado por Dallas Mavericks.

Poco más de dos temporadas fueron las que estuvo el base de 31 años en Estados Unidos, la gran mayoría jugando para Denver Nuggets, donde tras quedar sin lugar, regresó hasta Europa, donde actualmente muestra su talento en Estrella Roja de Serbia.

Pero aunque cueste creerlo, de la misma forma en que todos nosotros nos enteramos de la salida de Campazzo de Mavericks, es decir, a través de redes sociales, fue que el propio Facu conoció la noticia, según reconoció en su columna para el diario de su país La Nación.

La confesión de Campazzo sobre su salida de NBA



"Hacía mi trabajo, me entrenaba, hacía las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero todo resultó como no pretendía, porque me enteré que me cortaban por Twitter", partió señalando el sudamericano, agregando que "cuando Adrian Wojnarowski (insider de ESPN) publica sobre un corte es porque algo va a pasar".

En esa línea, Campazzo complementó que "nadie me había dicho nada, les escribí a mis agentes y me dijeron la versión estaba muy fuerte. Yo sabía que mi contrato no era garantizado, entonces, sabía que podía pasar. Pero la verdad es que fue un poco movido todo".