Constantemente la National Basketball Association (NBA) intenta expandirse para poder atraer a nuevas audiencias, nuevos seguidos y espectadores para la mejor liga de baloncesto. Por eso, una figura de Miami Heat propuso a la Ciudad de México para la sede de una nueva franquicia.

Hace varios años que la liga implementó un programa que son los partidos globales de la NBA. Desde hace casi una década que se juegan de manera ininterrumpida al menos un partido por temporada en el país vecino del sur de los Estados Unidos.

En 2022 le tocó al Heat en uno de esos dos encuentros de diciembre ante San Antonio Spurs, y parece que dejó una gran impresión en una de sus figuras, que recomendó al país latino como la próxima sede para una nueva franquicia.

“¿Qué ciudad necesita un equipo de la NBA en este momento?”, era la pregunta que House Of Highlights en TikTok. Mientras que el resto decía Seattle, por los extintos Supersonics, o poner una franquicia en Las Vegas, Tyler Herro pensó diferente.

Tyler Herro propone a México como franquicia NBA

Herro, escolta de Miami, no dudó en su respuesta durante el NBA All-Star 2023. “México, o Ciudad de México”, expresó. Eso sí, en cuánto al nombre, no sabe cómo lo llamaría. “No lo sé, ese no es mi trabajo. No tengo idea”, respondió.