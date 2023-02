El mercado de los jugadores buyout, aquellos que llegan a un acuerdo con su actual equipo para rescindir dinero de su contrato y quedar en libertad, tenía una estrella de la NBA disponible y, aunque sonó para Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, ya confirmó su nuevo equipo. ¡Le siguió los pasos a LeBron James!

Mientras que los Lakers llegó a la pausa del Juego de Estrellas NBA 2023 en la posición 13, no clasificaría al Play-In, los Warriors ocupan la novena posición de la Conferencia Oeste y no están en los lugares de clasificación directa a los Playoffs. A los dos equipos no les hubiese venido nada mal el protagonista de esta historia.

A pesar que en 2015 se instaló el rumor que LeBron James y Kevin Love tenían una mala relación, ‘El Rey’ lo llamó como un compañero de equipo y no lo incluyó en la lista de sus tres amigos en la NBA. Aun así, el pívot le siguió los pasos a la estrella de Los Angeles Lakers.

LeBron debutó en la temporada NBA 2003-04 con Cleveland Cavaliers y luego de siete temporadas decidió ir a Miami Heat en búsqueda de su primer campeonato que llegó en la campaña 2011-12. Love hizo lo mismo que James luego de ser dejado en libertad contractual por parte de los Cavaliers y ya confirmó a su nuevo equipo a pesar que llegó a ser propuesto tanto para Lakers como para Golden State Warriors.

Sonó para Warriors y Lakers, pero ya confirmó su nuevo equipo en la NBA

Brad Botkin, del portal CBS Sports, propuso a Kevin Love para Golden State Warriors al considerarlo como un tirador que podría encenderse en los Playoffs. Sin embargo, el campeón de la NBA 2016 y cinco veces All-Star le siguió los pasos a LeBron James. ¡Y no se trata de haber firmado con Los Angeles Lakers! Tristan Thompson publicó que “acabo de hablar con mi hermano Kevin Love me ha confirmado que llevará su talento a South Beach Miami Heat. Esta es una gran elección para el Heat. ¡¡¡Vamos!!!”. Luego, el mismo jugador lo confirmó.