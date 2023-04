Se dio la primera gran sorpresa de los NBA Playoffs 2023, ya que de forma dramática, Milwaukee Bucks, el mejor equipo de la Conferencia Este y candidato a ganar el título, quedó eliminado a manos de Miami Heat.

A pesar de tener la ventaja de localía, incluso tener en el sexto juego de la serie el último balón para forzar un nuevo alargue, el equipo de Mike Budenholzer no fue capaz de soportar la presión y finaliza de forma anticipada su temporada.

Por lo mismo, las principales críticas en el ambiente, más que dirigidas a los Bucks, fueron a su máxima figura, Giannis Antetokounmpo, a quien se le preguntó si fracasaron en NBA Playoffs 2023. Su respuesta fue épica y se convirtió en viral.

La respuesta viral de Giannis de si Bucks fracasó en Playoffs



"Es una pregunta equivocada; no existe el fracaso en los deportes. Hay días buenos, días malos. Algunos días puedes tener éxito, otros no. Algunos días te toca a ti, otros no. Y de eso se trata el deporte. No siempre ganas. A veces otras personas ganan. Y este año alguien más va a ganar, así de simple", partió señalando el griego.

No conforme con ello, Giannis continuó su análisis señalando que "Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Siempre hay pasos para eso".