La nueva y picante rivalidad de la NBA vuelve a tener un capítulo a todo dar. Golden State Warriors venció a Memphis Grizzlies por 4 – 2 en las semifinales de la Conferencia Oeste 2022. La serie tuvo a un lesionado de gravedad y dos jugadores expulsados, quienes se volvieron a cruzar en el 2023. Draymond Green le respondió al compañero de Ja Morant.

Dillon Brooks parece que se convirtió en uno de los villanos de la actual NBA y en una entrevista con Tim Keown, de ESPN, sostuvo que “no me gusta Draymond en absoluto Simplemente no me gusta Golden State. No me gusta tener nada que ver con ellos. Draymond habla mucho. También se sale con la suya en muchas cosas”.

Las palabras del compañero de Ja Morant contra Golden State Warriors y Stephen Curry llegaron a los oídos de Draymond Green, quien no dudó en sacar el micrófono y en su podcast del portal El Volumen le respondió con toda. ¡Hay ‘guerra’ en la NBA 2023 contra Memphis Grizzlies!

“Él dijo: ‘Simplemente no me gusta Golden State’. A mí, francamente, tampoco me gustaría un equipo que me gane todo el tiempo. Este es el número dos: ‘No quiero tener nada que ver con ellos’. Francamente, eras un niño pequeño en la escuela secundaria que nos veía ganar campeonatos. Deberías estar feliz de haber sido testigo de eso. Eres un fanático. Eso es una locura”, fue la primera parte de la respuesta de Green a Dillon Brooks y lo mejor estaba por llegar.

Green le responde al compañero de Morant que acabó a Warriors y Curry

Bajo la premisa que Memphis Grizzlies no está listo para ganar un campeonato de la NBA por Dillon Brooks según Draymond Green, la estrella de Golden State Warriors acabó de responderle al compañero de Ja Morant de manera fuerte y contundente.