Falta poco, muy poco para que Los Angeles Lakers juegue otra vez contra Detroit Pistons y LeBron James se vuelva a ver la cara con Isaiah Stewart el próximo domingo a las 21:30 ET. Ya se calentó el juego en la NBA porque el ala-pívot le respondió a ‘El Rey’

¡Este enfrentamiento está que arde! El primero en salir hablar fue LeBron, quien se mostró en desacuerdo con la sanción que le impuso la NBA y luego generó controversia al afirmar de manera contundente que el golpe que le abrió el ojo a Stewart fue accidental.

El mismo coach (entrenador) de Detroit Pistons, Dwane Casey, reveló como quedó Isaiah Stewart luego del golpe que le dio LeBron James. El impacto le generó 8 puntos de sutura en el ojo derecho. Solo faltaba que un protagonista de la historia rompiera el silencio y finalmente… ¡Lo hizo!

Stewart volvió a jugar en la NBA 2021-22 luego de cumplir los dos partidos de suspensión y tras la derrota de Detroit Pistons con Los Angeles Clippers por 107 a 96, el pívot rompió el silencio y le respondió a LeBron James por decir que el golpe que le dio fue accidental. ¿Hay guerra?

Isaiah Stewart le responde a LeBron James por decir que el golpe fue accidental

“Vi el video. Yo personalmente, no sentí que fuera un accidente, pero es la última vez que abordo el tema. Mi enfoque principal ahora está en mi equipo. No dejaré que eso defina quién soy. Para lo que Detroit me seleccionó es lo que definirá quién soy”, fue la respuesta de Isaiah Stewart sobre el golpe que le dio LeBron James en Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons.