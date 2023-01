Ja Morant acusa a NBA de persecución en su contra por 'particular' motivo

Memphis Grizzlies alcanzó su mejor racha de victorias en la historia de la National Basketball Association (NBA), al sumar su 11° triunfo seguido, venciendo a Cleveland Cavaliers por 115-114, con una figura consular como Ja Morant.

Durante los 33 minutos que estuvo en el campo, el base de 23 años fue el segundo máximo anotador de su equipo, con 24 puntos, y una efectividad del 47.4 por ciento, además de dos rebotes, ocho asistencias y un robo, siendo el corolario de una serie de actuaciones que han tenido acciones virales en redes sociales.

Precisamente, por esta plataforma, Morant quiso realizar un duro descargo, ya que en medio del buen momento que viven los Grizzlies, acusó a la NBA de realizar una persecusión en su contra, en este caso, por volverlo a someter a un control antidoping, el cual está acordado con la Asociación de Jugadores (NBPA).

Morant acusa persecución de NBA por "particular" motivo



"Me han hecho pruebas de drogas como 6 veces esta temporada. Caminé en la arena y descubrí que tengo otro hoy", escribió el jugador en su cuenta de Twitter, lo que no es casual, ya que según el acuerdo colectivo, se pueden hacer cuatro pruebas aleatorias a cada jugador durante la temporada, y dos más cuando no haya competición.

En lo que va de la presente temporada NBA, Morant es la máxima figura de los Grizzlies, registrando promedios por partido de 27.5 puntos, 5.7 rebotes, 7.9 asistencias, un robo y 0.3 bloqueos, entrando en la carrera por ser el Jugador Más Valioso de la campaña regular.