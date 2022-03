Los jóvenes jugadores de a poco comienzan a adueñarse de la liga. La presente temporada de la National Basketball Association (NBA) está por terminar y las estrellas de menos de 25 años dominaron durante toda la competencia.

Uno de ellos es Ja Morant. El base de Memphis Grizzlies tuvo una campaña en la que se desató por completo y llevó a su franquicia a otro nivel. En estos momentos se encuentran segundos en la Conferencia Oeste detrás de Phoenix Suns. Morant promediaba 27.6 puntos, 5.7 rebotes y 6.7 asistencias antes de lesionarse hace casi dos semanas.

Y justamente en los Suns es donde juega Devin Booker. El escolta lidera junto a Chris Paul a la mejor franquicia de toda la NBA, que tiene una marca de 61 partidos ganados y apenas 14 perdidos. Con 26.5 puntos, 5.0 rebotes y 4.9 asistencias, sorprende no verlo más alto en la pelea por el MVP.

Recientemente y vía Twitter, Morant se animó a criticar el criterio que se utiliza para elegir a los candidatos para el premio al Jugador Más Valioso (MVP), argumentando que el puesto del equipo en el que juega el ganador del galardón importó más en anteriores ediciones.

Ja Morant critica al premio MVP

"Es diferente dependiendo del jugador. Es increíble", publicó en respuesta a un usuario que le pareció extraño que Booker no califique para estar en el Top-5. "En un momento, si no eras cierto sembrado, no podías ganar el MVP, pero parece que eso ha cambiado. No iba a hablar de esto, pero es obvio que es el que ellos quieren (el que gana)".