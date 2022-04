El comienzo de los Playoffs de la National Basketball Association (NBA) es inminente, y Philadelphia 76ers quiere volver a lo más alto con su candidato a Jugador más Valioso (MVP), Joel Embiid, jugando como nunca antes en su carrera.

Sin embargo, no podrá hacerlo solo, por lo que Philly le trajo a James Harden. Llegó en un intercambio con Brooklyn Nets a cambio de Ben Simmons a mitad de temporada, y se cree que es una de las parejas ideales para el pívot camerunés.

Harden es un gran triplero, penetrador y asistidor. Se complementa a la perfección ofensivamente con Embiid y eso esperan que se vea reflejado a partir del duelo ante Toronto Raptors por la primera ronda de la Conferencia Este. Pero en Playoffs, todavía tiene mucho que demostrar.

El ex jugador de Houston Rockets, donde ganó el MVP de 2017, tiene un gran "debe" en su vida como profesional, y ese es el de su actuación en la postemporada. Por eso, para muchos La Barba todavía debe demostrar qué puede hacer en esta instancia, y la presión estará... ¿La sentirá?

James Harden sobre la presión de los NBA Playoffs

"Presión, no. Me siento bien. Estoy listo para jugar. No hay nada más que eso", dijo Harden con una sonrisa tras la práctica del jueves en las facilidades de la franquicia, de acuerdo a Tim Bontemps, periodista de ESPN.