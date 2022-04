Casi dos semanas antes del All-Star Game de la temporada actual de la National Basketball Association (NBA), hubo un intercambio en la fecha límite de traspasos que revolucionó la liga. Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers cambian estrellas disgustadas.

De esta forma, y con Ben Simmons fuera, James Harden llegaba a Philly para ser el nuevo compañero de Joel Embiid. Automáticamente, se convirtieron en fuertes candidatos al título, pero en menos de dos meses, los conflictos ya comenzaron a aparecer.

El entrenador Doc Rivers se encuentra en su segundo año con el equipo, pero puede que sea su último si su relación con los jugadores continúa desgarrándose. De acuerdo a algunos reportes, el vestuario de la franquicia está dividido y el coach no tiene demasiado apoyo.

Problema entre Doc Rivers y jugadores

"He escuchado que los tipos no están sintiendo a Doc. Y sus rotaciones, su filosofía, lo que ha estado haciendo. Los jugadores no lo apoyan", dijo el insider Wosny Lambre de The Ringer. A pesar de vencer este sábado a Charlotte Hornets, el jueves puso a Harden en el ojo de la tormenta. ¿Será entre ellos el conflicto?

En el cuarto lugar de la Conferencia Este, la derrota ante Detroit Pistons cayó pesada en el equipo. En la conferencia de prensa, Doc le quitó responsabilidad al banco de suplentes y culpó a Harden por la remontada del rival, que venció 29 a 15 a Philly en el último cuarto.