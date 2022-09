El mexicano Juan Toscano-Anderson ya está trabajando junto a LeBron James en el campamento de entrenamiento en Los Angeles Lakers, de cara a la próxima temporada de National Basketball Association (NBA), tras su paso por Golden State Warriors.

El alero de 29 años, nacido en Oakland, viene de jugar las últimas tres temporadas con la franquicia de San Francisco, donde promedió 4.8 puntos, 3.3 rebotes y 2.2 asistencias, siendo el primer jugador azteca en coronarse campeón de la competición, este 2022.

Pero a diferencia de sus dos primeras temporadas, en la pasada Toscano vio reducidos consideralemente sus minutos en los Warriors, y el propio mexicano respondió sobre si fue obstaculizado por su ex-equipo, apuntando sus fichas hacia Klay Thompson. ¿Qué pensará Stephen Curry?

¿Warriors lo obstaculizó? Toscano responde



"Quiero andar con cuidado cuando respondo esa pregunta, porque no creo que haya sido obstaculizado en Golden State; creo que la diferencia entre Los Ángeles y Golden State es que hay muchas caras nuevas aquí. Casi toda la lista, más o menos, es nueva, por lo que todos estamos tratando de resolverlo y descubrir dónde entramos", admitió el azteca.

En ese sentido, Toscano agregó que "lo que pasa con los Warriors es que Klay Thompson ha estado allí 10 años. Entonces, cuando él regresa, no importa quién esté allí, tienes que quitarte del camino; realmente no importaba lo bien que estaba jugando o no, cuando Klay regresó, todos sabíamos cuál era el problema. Y entonces es lo que es".