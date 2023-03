Kyle Lowry es uno de los mejores jugadores de Miami Heat, y en esta nota te contamos si podrá jugar hoy ante New York Knicks por la NBA.

¿Juega Kyle Lowry hoy en Miami Heat vs New York Knicks por la NBA?

Miami Heat se medirá ante New York Knicks por la NBA en el Miami-Dade Arena, HOY, miércoles 22 de marzo. Será un duelo clave entre dos equipos que luchan por los puestos de playoffs de la Conferencia Este, y para los locales, será importante contar con Kyle Lowry.

El base es uno de los mejores jugadores con los que cuenta el Heat, y además, de los más experimentados. Por lo que a continuación te contamos si Lowry podrá jugar hoy ante los Knicks.

Kyle Lowry es duda para jugar hoy en Miami Heat ante New York Knicks, debido a un dolor en la rodilla. Al ex Toronto Raptors lo esperarán hasta último momento para confirmar o no su presencia en cancha.