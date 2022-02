La temporada NBA 2021-22 está en pausa luego de un magnífico Juego de Estrellas, pero los equipos no paran de moverse en vísperas de ultimar detalles para llegar a Playoffs. Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers, dos franquicias que se interesaron en el mismo jugador.

Con realidades bastantes similares, tanto Nets como Lakers pelean por ingresar a Playoffs desde los puestos del Play-In y querían reforzar al equipo con un base experimentado que ya sabe lo que es jugar unas Finales NBA con Miami Heat. ¿Quién se lo quedó?

Los Angeles Lakers no han encontrado en Russell Westbrook el base ideal del equipo por el promedio de pérdidas por juego, 4.1, y la falta de efectividad en tiros de campo. A LeBron le toca en muchas ocasiones llevar el balón y crear juego, lo que a larga lo aleja del aro. Por ese motivo, el apuntado a reforzar el equipo era Goran Dragic, pero…

Con la salida de James Harden y un Kyrie Irving que continúa con la restricción de no poder jugar partidos en condición de local al no estar vacunado contra el coronavirus, Brooklyn Nets no dudó en ir por el base que Lakers quería para LeBron en vísperas de ir llevando de a poco a Ben Simmons y darle un buen asistidor a Kevin Durant.

Durant y Nets firman al jugador que Lakers quería para LeBron James: Goran Dragic

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Brooklyn Nets está firmando a Goran Dragic como nuevo compañero de Kevin Durant y compañía. ¡LeBron James y Los Angeles Lakers lo lamentan!