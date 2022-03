Kevin Durant defendió a Kyrie Irving al no poder jugar de local con Brooklyn Nets en la NBA, y en el proceso atacó al Alcalde de Nueva York.

En este domingo de NBA, la victoria de Brooklyn Nets ante los New York Knicks tuvo dos temas principales a tratar que involucraron a las estrellas de los vencedores. Por un lado, Kyrie Irving y su rara presencia en el Barclays Center, y por otro Kevin Durant, que arrasó con 53 puntos.

Irving dejó expuesto la ridiculez del mandato privado que no le permite jugar de local: Debido a que se levantaron las restricciones generales, gente no vacunada puede asistir al estadio, pero al ser empleado allí, el base no puede jugar, e incluso se tuvo que pagar la entrada, aunque se unió a sus compañeros en el vestuario.

Así, el australiano pudo admirar como KD destruía a los rivales del Estado, pero el ambiente fue raro porque no había razón pata que no juegue Kyrie si ya puede ir a ver a su franquicia. Por eso, Durant decidió defenderlo y en el camino, pegarle al Alcalde Eric Adams de Nueva York.

Kevin Durant contra el Alcalde de Nueva York

En la Conferencia de Prensa tras el juego se le preguntó acerca de la situación de su pareja, y el #7 no se guardó nada. "Todo el mundo está confundido en este momento. Al principio de la temporada, la gente no entendía qué pasaba, pero ahora solo se ve estúpido. Eric, tienes que solucionar esto", dijo Durant, que luego sí se animó a presionar al Alcalde.

"No lo entiendo. Se siente como, en este momento, alguien está tratando de probar algo para demostrar su autoridad. Todos están buscando un poco de atención y eso es lo que siento que el Alcalde quiere ahora mismo. Algo de atención. Pero ya lo solucionará. Más le vale", expresó el alero.