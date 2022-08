Y no únicamente ello, porque además aquellos jugadores que no estén inoculados contra el COVID-19, dejarán de recibir el salario correspondiente a ese compromiso.

Kyrie Irving no podrá jugar en Canadá durante NBA 2022-23 contra Toronto Raptors por no vacunarse contra el Coronavirus

Es verdad que para la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA) no será una obligación que los jugadores y personal de los equipos estén vacunados contra el Coronavirus, un tema que alivia de sobremanera a aquellos que no estén inmunizados, como Kyrie Irving, estrella de Brooklyn Nets.

Bajo esta medida, el base podrá ser partícipe de la gran mayoría de los partidos, tanto de fase regular como de un eventual Playoffs, con la franquicia que tiene su último año de contrato, con un salario de $36.9 millones de dólares; sin embargo, no todo le sería perfecto.

Es que recordemos que no sólo en Estados Unidos se disputan partidos de la NBA, ya que también ocurre en Canadá, país que mantiene una estricta reglamentación en materia de vacunas contra el COVID-19, la cual no se modificará para estos efectos ni para jugadores como Kyrie.

Kyrie no podrá jugar en Canadá durante NBA 2022-23



Así lo ratificó Jake Fischer, insider del Bleacher Report, quien reveló un memorando que la competición le envió a todos los equipos, anunciando que aquellos jugadores no inmunizados "sin una razón médica válida", no podrán ser elegibles para jugar en suelo norteño la próxima campaña.

No es lo único, porque además estos jugadores, como Kyrie, deberán ser catalogados por los equipos como "Out- Health and Safety Protocols", y por si fuera poco, no recibirán salario alguno sobre esos partidos, que no serán pocos porque el local, Toronto Raptors, tiene programados 44 encuentros ya sea de pretemporada o de NBA 2022-23.