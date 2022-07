Golden State Warriors no pudo mantener al equipo que salió campeón de la NBA 2022, pero no por eso quiere decir que no sean contendientes al título en la temporada 2022-23. Todo lo contrario. Tendrán como refuerzo a un jugador que dejó buenas impresiones en la campaña 2020-21. Dice que puede encajar en el sistema de Stepehen Curry y compañía.

Bajo la premisa que no hay mejor refuerzo que recuperar a uno de los jugadores del equipo que estuvo lesionado y que no pudo jugar en la temporada 2021-22 por una lesión en los meniscos de la rodilla derecha, los Warriors podrán contar con el pick 2 del NBA Draft 2020 para la campaña 2022-23.

Una de las grandes revelaciones del título de Golden State Warriors en la NBA 2022 fue Kevon Looney. El pívot jugó todos los partidos de la temporada regular y de los Playoffs. Además, tuvo las mejores actuaciones personales con 22 rebotes en el juego 6 de semifinales y con 21 puntos en el segundo partido de las Finales de la Conferencia Oeste. James Wiseman quiere seguir este ejemplo.

“Su coeficiente intelectual y su amor por el juego. Diría que su coeficiente intelectual definitivamente. Él puede trabajar el sistema y ser capaz de obtener tiros para Steph y que Steph tenga tiros abiertos y Klay Thompson también. Y luego él trabajando con Draymond Green como contraparte”, le dijo Wiseman a Dalton Johnson, de canal NBC Sports (Deportes) Bay Area.

La advertencia de refuerzo de Warriors a la NBA: Puedo estar en el sistema de Curry

James Wiseman jugó cuatro partidos seguidos en la NBA Summer League 2022 (Liga de Verano) y terminó con un promedio de 10.5 puntos, 5.5 rebotes y 2 tapas por juego tras perderse la temporada 2021-22 por lesión. Este refuerzo de Golden State Warriors lanzó una advertencia para toda la liga.

“Solo veo eso y me abre los ojos porque es como, hombre, puedo estar en este sistema y puedo jugar al mismo nivel alto que juega Kevon Looney. Así que eso me da mucha motivación”, afirmó James Wiseman a NBC Deportes sobre la idea que tiene de entrar en sintonía lo más rápido posible con el juego de Golden State Warriors que gira alrededor de Stephen Curry.