Todo acto trae sus consecuencias. Memphis Grizzlies llegó a la serie de los NBA Playoffs 2023 contra Los Angeles Lakers como el segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste en la temporada regular, pero luego del Juego 2, un jugador le dijo viejo a LeBron James y se empezó hablar más de lo extradeportivo. Shaquille O’Neal opinó al respecto.

¿Grave error? El resultado final dice que sí. Los Grizzlies habían empatado la serie 1-1 y cuando le preguntaron a Dillon Brooks que, si no le importaba provocar en la cancha a jugadores de la talla de LeBron, la respuesta fue contundente: “No me importa. Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”.

Desde ese momento, Los Angeles Lakers se tomó personal las declaraciones en contra LeBron James y, salvo la derrota en el Juego 5, le ganaron con suficiencia a Memphis Grizzlies para clasificar a las semifinales de los NBA Playoffs 2023. Incluso, ‘El Rey’ se despachó con 22 puntos y 20 rebotes en la victoria del cuarto partido y generó la épica respuesta de Shaquille O’Neal para Brooks.

La dura opinión de O’Neal al saber que Dillon Brooks saldrá de los Grizzlies

Shams Charania, del portal The Athletic, publicó que fuentes le dijeron que Memphis Grizzlies le informó a Dillon Brooks que no piensan volver a firmarlo en el equipo “bajo ninguna circunstancia”. De esta manera, aquel jugador que le dijo viejo a LeBron James se convirtió en agente libre para la temporada NBA 2023-24 y Shaquille O’Neal ya dio una dura opinión al respecto.

“No jugó lo suficientemente bien como para actuar así. ¿Quién lo firmará? Ahora estará fuera de la liga o tendrá que controlarse a sí mismo antes de destrozarse. No es atlético, no salta (va) al gimnasio y no va a saltar así”, dijo O’Neal en 'El Gran Podcast con Shaq', del canal TNT, al enterarse que Brooks no seguirá en Memphis Grizzlies.