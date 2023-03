Evidentemente, tiene algo en contra de LeBron James. Lo que es seguro, es que no es su jugador favorito. Una de las grandes figuras de la actual NBA, admitió que nunca le gustó el estilo de juego del de Los Angeles Lakers.

Es algo raro de decir, si el estilo del nacido en Akron, Ohio, se caracteriza por algo, es por su variedad de formas de juego. Puede ser extremadamente físico, puede ganar por habilidad y hasta por su gran visión de cancha.

Esta figura está al borde de transformarse en una superestrella de la NBA. Es posible que clasifique a los Playoffs como la opción ofensiva número uno de Oklahoma City Thunder, y uno de los mejores de la temporada en ese sentido.

Es Shai Gilgeous-Alexander, el base que promedia 31.4 puntos, 4.8 rebotes y 5.5 asistencias por juego en la campaña, y que previamente ya ha declarado algo polémico en contra de El Rey.

Shai confiesa que no le gusta LeBron

“Nunca me gustó el juego de LeBron. Para mí, cuando era joven él era muy atlético, yo no lo era. Medía 2.03 cm y era super fuerte y yo tampoco era eso”, expresó Shai sobre LeBron en un episodio de Pass The Rock.