El mundo de la NBA puso su atención por varios minutos en la serie de los Playoffs 2023 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings. En un duelo más que picante, Draymond Green fue expulsado por un golpe a Domantas Sabonis durante el Juego 2 y Shaquille O’Neal no dudó en opinar.

De’Aron Fox ganó el premio al Jugador Clutch de la temporada NBA 2022-23 y cuando le preguntaron por la diferencia de jugar en los Playoffs y en la campaña regular respondió que era la intensidad física con la que se juega en la Postemporada. Justamente eso fue lo que generó el golpe de Green a Sabonis que hizo reaccionar a O’Neal.

El clímax del duelo Draymond Green vs. Domantas Sabonis llegó en el último cuarto cuando la estrella de Golden State Warriors reaccionó con un pisotón al pecho del jugador de Sacramento Kings porque le había agarrado el pie derecho cuando intentaba salir al ataque. El compañero de Stephen Curry fue expulsado tras una falta flagrante tipo 2 mientras que Sabonis recibió una falta técnica.

Bajo la narrativa que en la época en la que Shaquille O’Neal jugaba había más contacto físico y se cobraban menos faltas, la leyenda de la NBA y Los Angeles Lakers no dudó en entender y apoyar el pisotón de Green a Sabonis en la segunda derrota de los Warriors contra Kings en los Playoffs 2023.

La opinión de Shaquille O’Neal por el golpe de Green a Sabonis en Playoffs

“Habría hecho lo mismo. Realmente lo haría. No me agarres porque ¿qué voy a hacer? Si me quedo ahí y trato de correr hacia adelante, me caeré. Tienes que quitártelo de encima. Y si estás en el camino, podrías ser pisoteado ¿Fue una jugada sucia? Por supuesto, fue una jugada sucia. Pero, oye, no me agarres y esto no sucederá”, opinó Shaquille O’Neal en la transmisión de NBA en TNT sobre el golpe de Draymond Green a Domantas Sabonis.