A veces las maneras más raras de explicar algo, también son las más simples… O al menos eso es lo que pensó Giannis Antetokounmpo cuando intentó comparar una escena de Bob Esponja con lo que le pasa a él cuando a Milwaukee Bucks le va mal en la NBA.

El griego y los Bucks son uno de los grandes candidatos a ganar el campeonato de la liga, pero en la Conferencia Este la competencia está más dura que nunca. Hay varios pretendientes.

Actualmente, la franquicia de Milwaukee se encuentra en la tercera posición del Este con récord de 26 partidos ganados y 14 perdidos. Arriba de ellos están los Brooklyn Nets (27-13) y Boston Celtics (29-12).

El griego está, como en los últimos cinco años, en un nivel de MVP. Es uno de los favoritos a llevarse ese premio. Sin embargo, el equipo ha perdido seis partidos de los últimos diez. Y así explicó cómo vive este momento The Greek Freak.

Giannis se compara con Bob Esponja

“No hay modo pánico. ¿Alguna vez has visto la escena de - cómo se dice - Bob SquarePants? ¿Bob Esponja? ¿Entra en su cerebro y está buscando algo y se vuelve loco y empieza a quemar cosas? A veces me siento así. Cuando perdemos pasa eso. No pasa nada”, dijo Giannis, que luego expandió diciendo que cuando recuperen a todos, serán muy peligrosos.

El equipo actualmente tiene la ausencia de piezas fundamentales como Khris Middleton o Jrue Holiday. Y otras que vuelven recién de a poco como el veterano Joe Ingles.